Белгород, 9 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Портативные квадрокоптеры с дополнительной комплектацией передали волонтёры пограничникам в Белгородской области. Об этом вечером 8 ноября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Глава региона подчеркнул, что военнослужащие пограничной службы сейчас — главные защитники белгородцев. Именно они первыми «защищают нас, за что им низкий поклон и слова огромной благодарности!» Дополнительное оборудование приобретено волонтёрами.

«Эту помощь погранслужбам оказали волонтёры из сообщества «Ребята, мы с вами!». Сейчас в нём состоит более 4,5 тысячи человек со всей России, а начиналось всё с пяти белгородцев, в том числе с Александра Дикунова и Анны Чепурных. Ребята объединились, чтобы оказывать посильную помощь нашим военнослужащим», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, протяжённость государственной границы в Белгородской области с б. УССР составляет порядка 540 км.