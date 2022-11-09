Новая Ладога, Ленинградская область, 9 ноября 2022, 10:03 — REGNUM В городе Новая Ладога Ленинградской области прошла церемония спуска на воду рыболовного траулера «Солигорск» проекта GM 3.02. Об этом сообщает издание «Медиапалуба».
Траулер построен на заводе «РОСТР» в рамках программы «Развитие судостроения на 2013–2030 годы». Заказ на его изготовление разместила компания «Мурманфишпродактс». Над проектом работали конструкторы «Морского инжинирингового центра СПб».
Отметим, что длина судна составляет 35,6 метров, а ширина — 10,4 метра. Траулер может ходить автономно 16 суток. Его максимальная скорость составляет 12 узлов. На борту судна могут разместиться 16 членов экипажа.