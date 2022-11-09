Новая Ладога, Ленинградская область, , 10:03 — REGNUM В городе Новая Ладога Ленинградской области прошла церемония спуска на воду рыболовного траулера «Солигорск» проекта GM 3.02. Об этом сообщает издание «Медиапалуба».

Траулер проекта GM 3.02 ООО «СЗ»РОСТР»

Траулер построен на заводе «РОСТР» в рамках программы «Развитие судостроения на 2013–2030 годы». Заказ на его изготовление разместила компания «Мурманфишпродактс». Над проектом работали конструкторы «Морского инжинирингового центра СПб».

Отметим, что длина судна составляет 35,6 метров, а ширина — 10,4 метра. Траулер может ходить автономно 16 суток. Его максимальная скорость составляет 12 узлов. На борту судна могут разместиться 16 членов экипажа.