Сыктывкар, 9 ноября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Коми планируют начать реабилитацию вернувшихся из зоны СВО. Об этом заявила министр труда и соцразвития республики Екатерина Грибкова, сообщает Комиинформ.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Это не совсем наш профиль, но мы понимаем, что этим придется заниматься в том числе. Отмечу, что в каждом центре соцзащиты есть социально-реабилитационные отделения, но их профиль — работа с инвалидами, а не с мобилизованными. Это новая категория пациентов для специалистов, здесь надо будет научить человека жить заново. Поэтому мы планируем организовать реабилитацию на базе социально-оздоровительного центра «Максаковка», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшему в ходе СВО снайперу из Коми присвоено звание Героя России.