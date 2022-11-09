Вашингтон, 9 ноября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Важность стратегического диалога между США и Оманом подчеркнули 8 ноября в Государственном департаменте США по итогам встречи главы американской дипломатии со своим оманским коллегой. Соответствующее заявление опубликовала 8 ноября пресс-служба Госдепа.

Госдеп США

«Государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен принял сегодня [8 ноября] в Вашингтоне министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаиди и подчеркнул важность Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах, подписанный 20 декабря 1958 года, а также долгую историю сотрудничества, которое началось с его предшественника, Договора о дружбе и торговле, подписанного 189 лет назад 21 сентября 1833 года», — указали в ведомстве.

Блинкен и министр иностранных дел Альбусаиди объявили о начале первого американо-оманского стратегического диалога, в котором примут участие три рабочие группы, занимающиеся вопросами образования и культурного обмена, торговли и инвестиций, а также возобновляемых источников энергии. Рабочие группы намерены регулярно встречаться и ощутимо продвигать общие цели. Обе стороны подчеркнули историческое, стратегическое и растущее партнерство между Соединенными Штатами и Султанатом Оман в сфере региональной безопасности. Госсекретарь поблагодарил министра иностранных дел Альбусаиди за неизменную поддержку Омана в гуманитарных вопросах, включая его роль в обеспечении свободы американского гражданина Бакера Намази из Ирана.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Альбусаиди подтвердили, что военного решения конфликта в Йемене не существует, и подчеркнули свою поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Йемена. Они призвали к всеобъемлющему продлению перемирия при посредничестве ООН и запуску инклюзивного политического процесса, который позволит всем йеменцам определять будущее своей страны. Продление перемирия обеспечит немедленное облегчение йеменскому народу за счет выплаты заработной платы и других мер», — подчеркнули в пресс-службе.

«Только политическое урегулирование конфликта может решить тяжелейший гуманитарный кризис в Йемене и обеспечить более стабильное и процветающее будущее. Госсекретарь Блинкен поблагодарил Оман за важную роль, которую он сыграл в обеспечении перемирия за последние несколько месяцев, и выразил надежду, что при поддержке Омана и подавляющем консенсусе в регионе и за его пределами йеменские стороны достигнут соглашения о всеобъемлющем перемирии. расширение в ближайшее время и вернуть страну на путь к миру», — добавили в ведомстве.