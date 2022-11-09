Великий Новгород, , 09:56 — REGNUM Следователи Новгородской области выясняют обстоятельства гибели человека при возгорании автомобиля, сообщили 9 ноября в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области. Возможно, поджогом автомобиля попытались скрыть убийство.

Горящий автомобиль Russianname

Тело неизвестного человека обнаружили пожарные ночью 9 ноября, после того как потушили горящий автомобиль, припаркованный на территории одного из частных домов в посёлке Трубичино Новгородского района.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи Новгородского МСО Следственного комитета и организовали проведение доследственной проверки. С целью установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.