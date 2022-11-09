Кишинёв, , 09:38 — REGNUM Тирасполю есть, чем ответить на экономическое давление Кишинёва. Об этом заявил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян 8 ноября на общественных дебатах, посвященных обострению отношений с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР).

Приднестровье. Молдавская ГРЭС Донор

Он прокомментировал призывы принять «жёсткие» меры к ПМР. Вице-премьер Молдавии отметил, что более 90% приднестровцев являются молдавскими гражданами. Кроме того, Молдавия зависит от Приднестровья, так как через находящуюся там Молдавскую ГРЭС проходит транзит электроэнергии из Румынии.

«Мы должны понимать, что для любого грубого сценария существуют контрмеры», — сказал Серебрян.

Он призвал «горячие головы» отказаться от призывов «наказать приднестровцев нехваткой энергоресурсов» и задуматься о последствиях жёстких решений. Вице-премьер Молдавии подчеркнул, что экономическое давление неприемлемо и с моральной, и с юридической точек зрения.

Напомним, киевский режим сократил объёмы транзита газа по территории б. УССР, из-за чего Газпрому пришлось сократить поставки газа в Молдавию и Приднестровье. В ПМР из-за этого сократили экспорт электроэнергии, что стало поводом для Молдавии прекратить отношения с МГРЭС и закупать электроэнергию в Румынии по более высокой цене. Кроме того, Кишинёв в одностороннем порядке уменьшил долю ПМР при распределении российского газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Приднестровье просит Россию о помощи из-за проблем с газом

Читайте развитие сюжета: Глава минэкономразвития Приднестровья обвинил Молдавию в «агрессии»