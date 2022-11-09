Брянск, , 10:02 — REGNUM Проверку по факту обнаружения снаряда на железнодорожных путях в Брянске поручил организовать 8 ноября председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Противопехотный снаряд без взрывателя обнаружили возле железнодорожных путей станции Брянск-Льговский. На движение поездов эта ситуация не повлияла. Повреждений инфраструктуры нет.

Проверку поручено организовать Западному межрегиональному следственному управлению на транспорте, о результатах доложить в Центральный аппарат СК.