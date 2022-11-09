Южно-Сахалинск, 9 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Охинский и Александровск-Сахалинский районы Сахалина днём 10 ноября окажутся под воздействием циклона. Спасатели объявили экстренное предупреждение, сообщили в областном управлении МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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Непогода принесёт в районы умеренный снег и ветер до 24 м/с. Местами прогнозируется метель.

Спасатели рекомендовали жителям Охинского и Александровск-Сахалинского районов не покидать пределы населённых пунктов и соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МВД РФ по Иркутской области 8 ноября известило о массовом ДТП с участием 12 автомашин в Иркутске. По причине гололедицы водители всех пострадавших автомобилей не выбрали безопасную дистанцию и не смогли избежать столкновения.