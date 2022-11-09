Уфа, , 09:35 — REGNUM 39 автомобилей приобретут для медучреждений Башкирии в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

ФАП Минздрав Иркутской области

Сообщается, что средства на эти цели поступят из федерального и областного бюджетов. Автотранспортные средства Lada Granta Cross или их эквиваленты закупят для участковых больниц, поликлиник и врачебных амбулаторий в 20 районах и городах Башкирии.

Отмечается, что до 2025 года в рамках федеральной программы комплексной модернизации первичного звена здравоохранения Башкирия должна получить 18 млрд рублей из средств федерального бюджета. За счет них намерены построить 12 поликлиник, две центральные районные и три участковые больницы, 412 Фельдшерско-акушерских пунктов, 42 врачебные амбулатории и 21 офис врача общей практики.

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