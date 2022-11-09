Саратов, , 09:55 — REGNUM С 9 ноября садоводы Саратовской области могут подать заявки на получение субсидий для возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области — министр сельского хозяйства региона Роман Ковальский.

Сады Андрей Черкасский © ИА REGNUM

«В этом году в весенний период закладка плодово-ягодных насаждений была проведена на площади 168,1 га в Марксовском, Хвалынском, Калининском, Саратовском, Красноармейском районах, в том числе садов интенсивного типа — 130,1 га. Осенью работы проведены в Хвалынском и Вольском районах на площади 170,6 га», — сказал спикер.

Ранее ИА REGNUM передавало, затраты на модернизацию электросетевого хозяйства садовых некоммерческих товариществ начнут субсидировать в Башкирии.

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