Воронеж, , 09:53 — REGNUM Дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных могут ввести в Воронежской области. Это следует из проекта приказа управления ветеринарии Воронежской области, который был опубликован на портале органов власти региона 8 ноября.

Собака Зоя Емельянова © ИА REGNUM

Так, в проекте приказа прописано требование к гражданам, содержащих домашних животных в жилых помещениях, обеспечивать тишину и покой соседей. Также владельцы не должны допускать загрязнения экскрементами домашних животных мест общего пользования и общественных мест, в случае загрязнения — обеспечить уборку. В случае содержания собак на земельном участке владелец должен установить информационную табличку.

Документ вводит и новые требования к выгулу. Животных нельзя выгуливать в состоянии алкогольного опьянения. Также запрещён выгул собак опасных пород детьми до 14 лет. Запрещён и выгул собак без поводка и намордника — исключение представляют места специального выгула животных. Также можно не надевать намордник на собак с короткой мордой. К ошейнику должен быть прикреплен жетон с кличкой питомца, адресом и телефоном владельца. Владельцам запрещается истязать животных, выбрасывать их на улицу, оставлять без воды или еды.