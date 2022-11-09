Курган, , 10:15 — REGNUM Экс-директор директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Его дело в ближайшее время рассмотрит суд.

Жильё Ako.ru

В настоящее время в Петухово предоставленные детям-сиротам квартиры приведены в порядок, допущенные при строительстве недостатки устранены. В Сафакулево ещё предстоит отстоять право сирот на обеспечение другими жилыми помещениями, отметили в прокуратуре региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обратилась жительница Курганской области из числа детей-сирот. Она пожаловалась ему на предоставление некачественного жилого помещения. Глава СКР отметил тогда, что в Зауралье сложилась неблагоприятная ситуация в вопросах обеспечения жильем нуждающихся. Её разрешение требует консолидации усилий правоохранителей и местных властей.

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