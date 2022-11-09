Грозный, 9 ноября 2022, 10:04 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чеченцев, проживающих в Европе, не верить призывам к освобождению Кавказа. Молодежи навязывают такое мнение сторонники так называемой «Ичкерии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), используя их в своих корыстных целях, заявил чеченский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров не раз заявлял, что Чечня — неотъемлемая часть России, а »сбежавшие из родной республики и бросившие её в самый тяжелый период» являются беглыми преступниками.
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