Грозный, 9 ноября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чеченцев, проживающих в Европе, не верить призывам к освобождению Кавказа. Молодежи навязывают такое мнение сторонники так называемой «Ичкерии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), используя их в своих корыстных целях, заявил чеченский лидер.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Обращаюсь к чеченской молодежи, проживающей в Европе: не поддавайтесь разговорам евроичкерийцев о каком-то свободном Кавказе, о необходимости борьбы и т.д. Ничего хорошего вам эти болтуны и их лозунги не принесут. Просто используют молодых людей в угоду своих пустых амбиций», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров не раз заявлял, что Чечня — неотъемлемая часть России, а »сбежавшие из родной республики и бросившие её в самый тяжелый период» являются беглыми преступниками.