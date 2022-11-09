Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Группу предполагаемых мошенников, которые снимали деньги с карт богатых клиентов баров в центре Петербурга с помощью промо-девушек, признали преступным сообществом, сообщили 9 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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«Материалы уголовного розыска были переданы в следственные органы, которые по всем фактам мошенничества возбудили уголовные дела», — рассказали в Главке, добавив, что в отношении семи участников аферы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»).

По предварительным данным, в организации криминальной схемы подозреваются двое мужчин — 24 и 25 лет. В качестве подозреваемых также задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ старшие управляющие баров — 25 и 26 лет, руководители «промо-моделей», 32 и 20 лет, и 23-летний администратор бара.

«В отношении других соучастников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Это 22-летний официант, четыре девушки, выполнявшие роли промо-моделей, 2002, 2000 и 1999 годов рождения и хостес, 1996 года рождения. Все они отпущены под подписку о невыезде», — подытожили в пресс-службе Главка.

Напомним, что мошенническую схему правоохранительные органы раскрыли после обращения 11 мужчин, которые рассказали одинаковую историю. Они лишились крупных сумм денег после того как провели вечер в барах на самой популярной улице Петербурга — Рубинштейна. Как выяснилось, их специально поили контрафактным алкоголем промо-девушки, после чего клиентам выставлялись необоснованно завышенные счета. Общая сумма ущерба составила как минимум 10,5 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция провела более 50 масштабных обысков. В результате на улице Руставели в Калининском районе Петербурга был найден подпольный цех по производству и розливу спиртосодержащей продукции, которая затем в барах разливалась в бутылки с этикетками от элитного алкоголя. Также было изъято около 600 л суррогата, самогонный аппарат, специальные отдушки и эссенции, которые разбавленный спирт превращали в виски, коньяк и элитные игристые вина.