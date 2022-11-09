Москва, , 09:26 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять поправки в Налоговый кодекс РФ, которые определят особенности исчисления и уплаты акциза на спирт и на табак на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эти поправки предложены ко второму чтению законопроекта, который предусматривает, в частности, введение акциза на сладкую газировку.

В частности, организации, осуществляющие производство алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, табачной продукции на территориях ДНР и ЛНР, обязаны по состоянию на 1 января 2023 года провести инвентаризацию этилового спирта, приобретенного и не использованного для производства алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, а также инвентаризацию остатков алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, табачной продукции, сумма акцизного налога по которым уплачена в соответствии с законодательством этих республик.

Аналогичные организации, работающие в Запорожской и Херсонской областях обязаны по состоянию на 1 января 2023 года провести инвентаризацию этилового спирта, приобретенного и не использованного для производства алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции.

Сведения о результатах инвентаризации они должны будут направить в налоговые органы по месту учета в произвольной форме не позднее 1 февраля 2023 года, следует из документов.

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