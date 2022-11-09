Минск, 9 ноября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Американская компания WorkFusion, которую в 2021 году оценивали в более чем $1 млрд, вышла из минского парка высоких технологий (ПВТ) и ликвидирует компанию «Воркфьюжн Системс» в Белоруссии. Об этом сообщает Devby. io.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Официально процедура ликвидации бизнеса была запущена в конце сентября.

В профиле WorkFusion на dev. by указано, что в Белоруссии работало 130 специалистов. Последний раз профиль обновлялся в июле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, основной офис разработки компании функционировал в Минске с 2015 года. В 2016 году «Воркфьюжн Системс» стала резидентом ПВТ. На 100% собственником белорусского юрлица является американская WorkFusion.