Бали, Индонезия, 9 ноября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Миграционная служба Индонезии будет депортировать иностранных граждан, которые помешают проведению саммита G20 на Бали, сообщает Kompas.

Alaska.coastguard.dodlive.mil Депортация

Исполняющий обязанности генерального директора миграционной службы Индонезии Видодо Экатьяхьяна заявил, что примет решительные меры против любого иностранца, который помешает проведению форума межгосударственных встреч.

«Что касается иностранцев, которые проводят акции протеста, мы немедленно их депортируем для обеспечения безопасности и порядка на протяжении всей деятельности G20», — говорится в заявлении миграционной службы Индонезии.

Заявление было сделано после попытки гражданина Японии выразить протест, развернув баннер на улице города Баньюванги. Иностранец признал свою вину и был уведомлен о немедленной депортации.

Индонезия проведет саммит G20 15–16 ноября на Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 17 глав государств подтвердили участие во встрече, включая президента США Джо Байдена и главу Китая Си Цзиньпина.