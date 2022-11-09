Мелитополь, , 09:22 — REGNUM Полное исключение возможностей обстрелов Запорожской АЭС со стороны киевских нацистов является условием для обсуждения планов по запуску станции. Об этом 9 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

«Говорить о планах запуска Запорожской АЭС до тех пор, пока не будет полностью исключена возможность обстрела со стороны… боевиков [Киева], преждевременно. Без этой гарантии киевский режим в любой момент может отдать приказ нанести артиллерийский, ракетный удар по атомной станции или начать ее штурм, поставив под угрозу ядерную безопасность», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Рогов отметил, что единственным способом обезопасить работу Запорожской АЭС является отодвигание от неё линии фронта и отвод боевиков ВСУ от района атомной станции за пределы досягаемости их артиллерии.

В то же время председатель движения «Мы вместе с Россией» уточнил, что в настоящее время на ЗАЭС стабильная ситуация и на внешнем рубеже её охраняют подразделения Вооружённых сил РФ, а на внутреннем — Росгвардия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что элементы ядерного шантажа со стороны террористического режима Киева, такие как провокации в отношении Запорожской АЭС, демонстративно игнорируются США и другими странами Европы.