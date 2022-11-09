Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в условно-досрочном освобождении гражданину Израиля Ави Янаю. Мужчина отбывает наказание за организацию преступного сообщества и торговлю людьми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Ведомство выступило против освобождения осуждённого, поскольку за время отбывания наказания мужчину неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка. Суд согласился с позицией прокурора и оставил ходатайство об УДО без удовлетворения.

Отметим, в 2011 году Московский окружной военный суд приговорил Яная к 16 годам лишения свободы. Следствие установило, что гражданин Израиля создал преступное сообщество с целью продажи девушек за рубеж. Для этого он размещал в СМИ ложную рекламу с предложением о работе нянями и продавщицами в Европе. В итоге у девушек забирали документы и отправляли за границу, где заставляли заниматься проституцией.