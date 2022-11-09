Архангельск, , 10:08 — REGNUM Приморский районный суд приговорил 38-летнего жителя Новодвинска к 12 годам колонии строго режима. По данным следствия, он собирался продать крупную партию наркотиков.

За решеткой Svopi.ru

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Архангельской области, в апреле 2021 года через Сеть вступил приобрел оптовую партию расфасованного наркотического средства, которую в последующем намеревался разместить в тайниках-закладках на территории Приморского района области.

«Противоправная деятельность правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, наркотические средства общей массой более 750 г. изъяты из незаконного оборота», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, петербуржцу порезали шею и лицо ножом после замечания мужчине, который искал «закладку» с наркотиками.