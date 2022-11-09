Новосибирск, , 10:08 — REGNUM Спасатели Новосибирского гарнизона пожарной охраны решили помочь коллегам-огнеборцам из Беловодского района Луганской Народной Республики. Они собрали деньги и приобрели для пожарного братства необходимое для тушения возгораний оборудование. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском региональном управлении МЧС России.

Новосибирские пожарные собрали необходимое оборудования для коллег в ЛНР t. me/mchs54

«Мы понимаем, что для работы в такой сложный период нашим коллегам-огнеборцам не хватает самого необходимого для выполнения задач по предназначению, поэтому решили оказать им хоть самую малую помощь, — отметил командир отделения второй пожарно-спасательной части главного управления МЧС России по Новосибирской области Станислав Ставицкий. — Желаем пожарным Луганской Народной Республики мирного неба и «сухих рукавов».

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время приобретённое оборудование поступит на склад, где будет сформирована колонна с гуманитарной помощью для отправки в Луганскую Народную Республику. В составе груза — фонари, рукава, боевая одежда и другие необходимые в работе вещи.