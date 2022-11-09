Якутск, 9 ноября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В социальных и медицинских учреждениях военнослужащие из Якутии, вернувшиеся со спецоперации в защиту Донбасса, проходят реабилитацию. Её завершили уже двадцать человек, сообщила 9 ноября на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

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«Реабилитация ведётся в социальных и медицинских учреждениях как на территории республики, так и за её пределами. На настоящий момент механизм работы по реабилитации, как и оповещение, осуществляются в вызовном порядке через группы в телеграм, которые созданы в каждом районе», — пояснила Ольга Балабкина.

В районах Якутии родственников мобилизованных объединили в специальных телеграм-каналах по мобилизации. На вопросы якутян оперативно отвечают представители социальных служб и чиновники, ответственные за решение соцвопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ведётся работа с целью найти пропавших без вести бойцов, которые участвовали в спецоперации в защиту Донбасса. Идут поиски тел погибших военнослужащих.