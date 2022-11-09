Ростов-на-Дону, , 09:59 — REGNUM В Ростовской области 9 ноября в рамках командно-штабных учений по гражданской обороне завоют сирены. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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Тренировка состоится во всех муниципальных образованиях Ростовской области. Сирены зазвучат с 10:25 до 11:00 мск. Их запуск сопроводит передача тестового сообщения «Техническая проверка». С 10:43 до 10:44 мск в тестовом режиме будут замещены передачи общедоступных теле- и радиоканалов.

В ходе учений планируется не только проверить готовность специалистов служб экстренного реагирования к ликвидации возможных ЧС, но и отработать развертывание сборных и приёмных эвакуационных пунктов, проверить готовность защитных сооружений гражданской обороны к приёму людей.