Усолье-Сибирское, Иркутская область, 9 ноября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 9 ноября известило о вынесении приговора двум жителям Усолье-Сибирского, совершивших, в том числе, убийство с особой жестокостью.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Следствием и судом установлено, что 12 февраля 2021 года мужчины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прибыли к дому, где проживал отчим одного из них. Пожилому мужчине пасынок нанес множественные удары по голове. Затем у него возник умысел на причинение смерти потерпевшему путем сожжения заживо.

Мужчина, действуя с особой жестокостью, проявляя бессердечие и безжалостность, поджёг одежду отчима, отчего возник пожар. От полученных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. После чего злоумышленники похитили из дома имущество потерпевшего, в том числе его паспорт и скрылись с места преступления.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции в кратчайшие сроки. По ходатайству следствия судом им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда подсудимые признаны виновными, с учетом мнения прокурора основному фигуранту уголовного дела — 28 летнему мужчине назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы, его подельнику — шесть лет, шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказания осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии на днях возбуждено уголовное дело по факту покушения на 77-летнюю пенсионерку. По данным следствия, 27-летняя внучка проживала с бабушкой, которая не могла самостоятельно передвигаться, ей требовался постоянный уход. Утром 31 октября, испытывая к бабушке личную неприязнь, внучка облила женщину легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, скрывшись с места преступления.

Читайте также: В Удмуртии задержана подозреваемая в попытке поджечь свою «лежачую» бабушку