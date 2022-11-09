Южно-Сахалинск, , 10:17 — REGNUM Жители Сахалина через телеграм-канал «Военкор_65» получили очередной видеопривет от военнослужащего, призванного для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса с островного региона. Губернатор области Валерий Лимаренко отметил, что островитянам важно знать, что у мобилизованных всё хорошо.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Военнослужащий на видео передал привет всем жителям Сахалина и особенно своим жене, детям и внукам.

«Наши защитники успешно выполняют боевые задачи на передовой. Но не упускают возможности передать добрую весточку семье и землякам. Ждем их домой живыми, здоровыми и с победой!» — прокомментировал в своём телеграм-канале губернатор Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащим из Якутии, которые проходят обучение на полигоне в Улан-Уде, передали шесть автомобилей. Кроме того, в три военные части Восточного военного округа отправлена новая партия посылок.