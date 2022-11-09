Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Американский лидер Джо Байден поздравил мэра Вашингтона, члена демократической партии Мюриэл Боузер с переизбранием на пост главы города. Об этом 9 ноября сообщил пресс-пул Белого дома.

Джозеф Байден Gage Skidmore

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Также отмечается, что президент США по телефону поздравил сенаторов Мэгги Хассан и Алекса Падилью.

Согласно прогнозам телеканала NBC News, по предварительному результату подсчёта голосов, действующий мэр американской столицы Мюриэл Боузер вновь одержала победу на выборах и переизбралась на третий срок.

Напомним, 8 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Граждане страны выбирали 435 членов палаты представителей, а также около трети состава Сената США. Также в этот день прошли выборы губернаторов в 36 штатах и в трёх заморских территориях.