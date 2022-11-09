Ульяновск, 9 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Сенгилеевском районе Ульяновской области планируется спроектировать и построить два многоквартирных дома для переселения жителей из «аварийки» с привлечением бюджетных и инвестиционных средств. Соответствующие извещения о заключении контрактов опубликованы на порталах госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы Ветхого Жилья

Заказчиком в обоих случаях выступает администрация Сенгилеевского района. Речь идёт о проектировании и строительстве двух многоквартирных домов — в городе Сенгилей и в селе Тушна. Оба дома должны быть трёхэтажными.

Как следует из документации, в многоквартирных домах будут приобретаться жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Начальная цена контрактов составила 189 531 777,56 рубля (в Сенгилее) и 96 513 455,15 рубля (в Тушне). Оба контракта заключены с обществом «Эврика» (г. Ульяновск) по указанным выше начальным ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти заявляли, что до конца 2022 года в Ульяновской области законтрактуют 90% жилья по ускоренной программе переселения из аварийного фонда.