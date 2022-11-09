Аргаяш, Челябинская область, 9 ноября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Челябинской области вступил в силу приговор 23-летней жительнице Аргаяшского района, зверски убившей своего новорождённого сына. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Преступление было совершено 16 мая. По данным следователей, женщина родила ребёнка, а затем нанесла ему 17 ножевых ранений и 38 ударов тупым предметом по голове. После этого гражданка выбросила труп в выгребную яму.

В сентябре женщина была осуждена к 1 году 10 месяцам колонии-поселении. Однако её мать и адвокат обжаловали приговор. Они просили прекратить уголовное дело «в связи с примирением сторон» или назначить гражданке наказание, не связанное с изоляцией от общества. Но облсуд отказался изменять приговор.