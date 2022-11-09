Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов обещает сохранение теплой погоды в городе и новые температурные рекорды. Прогнозом погоды на 9 ноября и ближайшие дни Колесов поделился в своём телеграм-канале, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди на улице в дождливую погоду

К Северной столице подошёл атмосферный фронт, который несёт в город тёплый воздух. Ожидается, что 9 ноября произойдёт перекрытие рекорда температуры воздуха.

«Основное сегодня в погоде Санкт-Петербурга это перекрытие экстремума температуры воздуха. Напомню, 9 ноября максимальная температура отмечена в 1926 году, и было тогда в городе +9,3 гр. Сегодня прогнозируем температуру воздуха до +10 гр», — написал Колесов, добавив, что температурные рекорды возможны и в последующие дни ноября.

При этом в Петербурге большую часть дня ожидаются дожди.

Напомним, что привёл температурные показатели в Петербурге к рекордным значениям атлантический циклон «Филомена».