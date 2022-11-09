Тбилиси, 9 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента, которые внесли в резолюцию о выполнении Грузией условий соглашения об ассоциации с ЕС поправки, осуждающие политику грузинский властей, пытаются создать «второй фронт» для России. Об этом заявил 8 ноября журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

«Есть «партия глобальной войны», представителями которой являются одиозные европарламентарии, и ими движет единственная цель — вызвать в Грузии те процессы, которые сейчас, к сожалению, происходят [на территории б. УССР]», — сказал Кобахидзе.

Кроме того, он считает, что критика «одиозных европарламентариев» также вызвана тем, что Грузия отказалась вводить санкции против России. Лидер партии подчеркнул, что у руководства страны свои приоритеты и подобные попытки Европарламента не заставят от них отказаться.

Напомним, 8 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал руководство Грузии выпустить осужденного бывшего президента республики Михаила Саакашвили «на лечение» за границу. Также в документе призвали пересмотреть приговор экс-главе минюста Грузии, руководителю оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нике Гварамии. Кроме того, в резолюции говорится, что нужно воспрепятствовать «чрезмерному влиянию» на политику страны от основателя «Мечты» Бидзину Иванишвили.