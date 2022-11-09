Нью-Йорк, США, , 09:15 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Семён Варламов Lisa Gansky

В составе «Айлендерс» шайбы забросили защитник Адам Пелеч, нападающие Кайл Палмьери, Брок Нельсон и Андерс Ли. Российский защитник Александр Романов отдал одну результативную передачу.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились нападающие Филип Хитил, Крис Крайдер, Винсент Трочек. Российский форвард Артемий Панарин записал на свой счёт два голевых паса.

Отметим, что российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 37 из 40 бросков по своим воротам. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 22 из 26 бросков.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 18 очков. «Рейнджерс» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 15 очками.

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