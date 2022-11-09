Донецк, 9 ноября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Боевики преступного режима Киева обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 9 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 08:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как передавало, ранее заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что попытка наступления боевиков киевского террористического режима киевского террористического режима была отражена российским военными.