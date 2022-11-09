Москва, 9 ноября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Единое пособие для поддержки семей с детьми от момента рождения малыша до его 17-летия вне зависимости от очерёдности рождения ребёнка должно быть введено с 1 января 2023 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.

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По словам Путина, новое пособие будет предоставляться по заявлению, поданному в электронном виде без обязательного сбора справок. Размер пособия будет дифференцирован в зависимости от доходов конкретной семьи — 50, 75 либо 100% прожиточного минимума.

«В среднем максимальный размер такого пособия составит 13 тыс. 900 рублей. Планируется, что новое единое пособие охватит поддержку семей, воспитывающих более 10 миллионов детей», — пояснил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, на выплаты универсального пособия малообеспеченным семьям с детьми и беременным женщинам из федерального бюджета в 2023 году выделят свыше 520 млрд руб.

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