Хабаровск, 9 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края на единовременные выплаты мобилизованным выделили уже более 100 млн рублей. Первые выплаты на карты поступили 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Единовременное пособие в размере 150 тыс. рублей, установленное по распоряжению губернатора Михаила Дегтярева, перечисляется на основании списков, которые передает в министерство соцзащиты военный комиссариат Хабаровского края.

Как только военкомат составляет новые списки, деньги поступают на карту мобилизованного автоматически в течение пяти рабочих дней.

«Выплаты получают только те жители Хабаровского края, которые непосредственно находятся в зоне спецоперации», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, единовременную региональную выплату получило 50% мобилизованных из Оренбургской области резервистов.