Грозный, 9 ноября 2022, 09:57 — REGNUM В числе тех, кто противостоит на поле боя российским военнослужащим, много представителей простого народа, не имеющих навыков ведения военных действий. При этом сами жители стали «невольниками натовской политики», изменить ситуацию в своей стране им не под силу, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Воевать с такой силой даже неловко, подчеркнул чеченский лидер, отметив, что хотел бы видеть перед собой профессионального противника.
При этом, как подчеркнул Кадыров, ВСУ уже истощены, из-за чего понимающие это западные спонсоры пополняют армию киевского режима своими наемниками.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров 8 ноября назвал лживой вражеской пропагандой слухи о гибели под Лисичанском «сотен чеченских бойцов».