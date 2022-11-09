Грозный, 9 ноября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В числе тех, кто противостоит на поле боя российским военнослужащим, много представителей простого народа, не имеющих навыков ведения военных действий. При этом сами жители стали «невольниками натовской политики», изменить ситуацию в своей стране им не под силу, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Mil.ru Рамзан Кадыров

Воевать с такой силой даже неловко, подчеркнул чеченский лидер, отметив, что хотел бы видеть перед собой профессионального противника.

«Бороться с простыми рабочими, которых Зеленский гоняет на передовые, даже как-то неловко было. Мы хотим видеть против себя профессионалов, а не заложников обстоятельств», — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

При этом, как подчеркнул Кадыров, ВСУ уже истощены, из-за чего понимающие это западные спонсоры пополняют армию киевского режима своими наемниками.

«По нашим данным, ВСУ как военная сила совсем истощены и исчерпали себя. На Западе это видят, поэтому пополняют ряды за счет наемников. Ну давайте. Наши парни только рады новым дорогим трофеям», — подчеркнул глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров 8 ноября назвал лживой вражеской пропагандой слухи о гибели под Лисичанском «сотен чеченских бойцов».