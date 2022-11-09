Тацинский район, Ростовская область, 9 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Тацинском районе Ростовской области у диких кабанов обнаружен вирус африканской чумы свиней. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Россельхознадзора.

jackmac34 Кабан

В четырёх километрах от хутора Маслов Михайловского сельского поселения — на территории общедоступных охотничьих угодий — были обнаружены шесть трупов диких кабанов. Ветеринары отобрали патологический материал в лабораторию и получили положительный результат на африканскую чуму свиней.

На территории будет установлен карантин. Все ветеринарные мероприятия будут проводиться до полной ликвидации очага АЧС.