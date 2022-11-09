Москва, 9 ноября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Киевскому режиму и его кураторам переговоры о разрешении конфликта на территории б. УССР не нужны. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она подчеркнула, что у Соединённых Штатов нет намерений подтолкнуть режим Зеленского к диалогу с Россией.

«Не хватает именно желания, стремления Вашингтона побуждать киевский режим к чему-то конструктивному, цель другая. Цель деструктивная», — пояснила российский дипломат в эфире радио Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского террористического режима Владимир Зеленский заявил, что Киев готов пойти на переговоры с Россией, но есть ряд условий. По его словам, это восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев назвал эти условия абсурдом.

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Добавим, что, по словам замглавы МИД России Андрея Руденко, Россия не проводит переговоров с Соединёнными Штатами, на которых обсуждается ситуация на территории бывш. УССР.

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