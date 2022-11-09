Херсон, 9 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Попытка наступления боевиков киевского террористического режима отражена российскими военными. Об этом 9 ноября сообщил заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как отметил заместитель врио главы региона, все попытки киевских нацистов просочиться на всех направлениях в Херсонской области были отражены российскими военными.

«На снигиревском направлении укронацисты попытались прорвать линию обороны, но также безуспешно. Нацисты понесли большие потери. Укровермахт подтягивает новые силы в надежде выполнить указания коллективного Запада», — написал он в своём сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что вооружённые формирования киевского террористического режима начали наступление у Снигирёвки под Херсоном, идёт серьёзный бой, линия обороны удерживается.