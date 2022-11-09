Москва, 9 ноября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает перенести с 1 января 2023 года на 1 июля 2023 года срок начала взимания акциза на сахаросодержащие напитки, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В изначальной версии законопроекта предполагалось, что акциз не коснется соков, сокосодержащих напитков, нектаров и морсов.

В рекомендуемых поправках ко второму чтению законопроекта этот список дополнился сиропами, молоком и молочной продукцией, киселями и напитками на растительной основе, которые произведены из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.

Сахаросодержащими напитками предлагается признать напитки, упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки, в состав которых в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), или сироп с сахаром, и мед, и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл напитка. При этом объемная доля этилового спирта в указанных напитках не должна превышать 1,2 процента включительно, указано в поправках. Исключение делается для напитков, изготовленных и упакованных организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере общественного питания.