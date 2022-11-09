Пермский район, Пермский край, , 10:30 — REGNUM На пост главы Пермского муниципального округа Пермского края претендуют три кандидата. Приём заявок на конкурс завершился. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Назначение ИА REGNUM

В конкурсе на должность главы муниципального образования участвуют действующий глава Пермского района Владимир Цветов, его заместитель Сергей Ермаков и бывший руководитель Юго-Камского сельского поселения Игорь Соларев. Планируется, что 17 ноября представят комиссии программы развития муниципального округа. Получившие высокую оценку кандидаты будут представлены депутатам думы.

Ссылаясь на собственный источник, «Коммерсантъ» сообщает, что представители администрации губернатора Пермского края планируют поддержать Владимира Цветова.

По данным СМИ, Игорь Соларев конфликтовал с районной администрацией. Юго-Камское поселение стало единственным поселением Пермского района, где местная администрация не стала назначать слушания по объединению в округ.