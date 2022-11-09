Оттава, 9 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

(сс) WriterGal39 «Ванкувер Кэнакс»

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев забросил шайбу. Дубль оформил форвард Бо Хорват. Ещё по голу забили Оливер Экман-Ларссон, Джек Студничка и Элиас Петтерссон.

В составе «Оттавы» точными бросками отметились защитник Трэвис Хэмоник и нападающие Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Клод Жиру.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 11 очков. «Оттава» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с восемью очками.

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