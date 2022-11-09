Южно-Сахалинск, 9 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. На Сахалине завершено следствие по уголовному делу в отношении начальника планово-экономического отдела ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ». Обвинительное заключение утверждено прокурором. Женщину осудят за коррупцию в период пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Начальница планово-экономического отдела больницы вносила в бухгалтерскую документацию недостоверную информацию о трудовой деятельности своего супруга. Она поменяла табели учета рабочего времени с коронавирусными пациентами, увеличивала мужу продолжительность смены.

Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таганроге (Ростовская область) по делу о 40-миллионной взятке задержан заместитель начальника местного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России.