Баку, 9 ноября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Пограничные позиции вооружённых сил (ВС) Азербайджана были обстреляны со стороны ВС Армении. Это обвинение распространила пресс-служба азербайджанского минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Сообщается, что якобы были обстрелы позиций ВС Азербайджана из стрелкового оружия с перерывами с 18:40 (17:40 мск) 8 ноября по 02:20 (01:20 мск) 9 ноября с территории Армении.

«Позиции, расположенные в направлении сёл Моллабайрамлы, Йеллиджа, Зейлик, Загалы Кельбаджарского района и Агдам Товузского района, были обстреляны из оружия различного калибра», — говорится в сообщении.

Кроме того, обстрелы были якобы с «территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы», как официально Баку называет Нагорный Карабах.

В ведомстве сообщают, что принимали в ответ соответствующие меры.

Стоит отметить, что в последние месяцы Баку периодически обвиняет Ереван в обстрелах. В Армении отрицают эти обвинения.