Челябинск, 9 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Челябинск и Москву свяжет новый авиарейс. Об э\том сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Челябинского авиапредприятия».

Rossiya-airlines.com Самолет авиакомпании «Россия»

Из столицы Южного Урала можно будет летать в аэропорт «Внуково». Первый рейс состоится уже 10 ноября. Полёты будет осуществлять авиакомпания «Россия». Время в пути составит 2 часа 30 минут.

Отметим, сейчас Челябинск и Москву связывают 25 авиарейсов. Из них 12 являются ежедневными. В основном из столицы Южного Урала можно улететь в аэропорт «Шереметьево» (18 рейсов). Ещё пять связывают город с аэропортом «Внуково», а два — с «Домодедово».