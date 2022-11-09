Салехард, , 10:18 — REGNUM На Ямале запустили стопвер-программу для туристов. Первые её участники прилетят в Салехард на сутки 11 ноября, сообщил на пресс-конференции директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

Салехард Westzap.ru

Стоповер — это остановка туристов в пункте трансфера. При перелёте из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск туристы смогут посетить Салехард и познакомиться с его основными достопримечательностями за один день.

«Сюда также включён перелёт с остановкой в окружной столице на сутки, трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно, бесплатное проживание в гостинице «Юрибей», куда входит ещё и завтрак», — цитирует Наиля Хайруллина ИА «Север-Пресс».

Директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО отметил, что аналогов ямальской стопвер-программы пока в России нет.

«Должно пройти время, чтобы туристы о ней узнали, но пока мы видим по бронированию, что попали удачно в целевую аудиторию», — отметил Наиль Хайруллин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в середине октября на Ямале подписано концессионное соглашение по созданию горнолыжного курорта Рай-Из.

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