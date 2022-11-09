Донецк, , 08:57 — REGNUM Вооруженные нацистские формирования Киева обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 9 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны бандеровцев был зафиксирован в 08:43 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим воздушной тревоги был объявлен в Николаевской области на захваченной режимом Киева территории б. УССР.