Чебоксары, 9 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор бывшей сотруднице налоговой инспекции, которую признали виновной в служебных подлогах ради «улучшения показателей работы». По данным следствия, она «списывала» долги по налогам за счёт зачёт сумм, уплаченных умершими. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Под уголовное преследование попала бывшая сотрудница межрайонной инспекции ФНС № 1 в Алатыре. Следствием и судом установлено, что с апреля 2020 года по октябрь 2021 года она вносила в карточки налогоплательщиков заведомо ложные сведения о зачёте сумм, уплаченных умершими, в счёт погашения налоговых долгов других лиц.

«То есть должники незаконно освобождались от уплаты налогов, а бюджету России причинён ущерб, соответствующий неуплаченным суммам», — поясняют в следственном управлении СКР.

В ведомстве считают, что фигурантка уголовного дела действовала «с целью улучшения показателей своей работы». По данным правоохранителей, обвиняемая признала вину и возместила ущерб.

Суд признал экс-сотрудницу налоговой инспекции виновной в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ — четыре эпизода), назначив 25 тыс. рублей штрафа. В прокуратуре поясняют, что суд учёл смягчающие обстоятельства. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Чувашии завели уголовное дело по фактам злоупотребления полномочий в Новочебоксарске при организации дополнительного профессионального образования по национальному проекту. Также подано 22 иска о признании недействительными документов о повышении квалификации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор бывшему главе одного из поселений, которого признали виновным в подлогах при исполнении муниципальных контрактов.

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