Лондон, 9 ноября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Новость о том, что суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году, провоцировало всплеск ироничных комментариев. Люди считают, что прогноз сделала не машина, а те, кто ещё запрограммировал.

Цитата из а/ф «Достичь Терры». реж Осаму Ямазаки. 2007. Япония Суперкомпьютер

«Суперкомпьютер вдохновлялся Гретой Тунберг», — смеётся Виктор.

«Чужой страх — моё богатство. Типовая манипуляция продуманных бизнесменов Запада», — отозвалась о провозе Светлана Яковлева.

«Очередная лабуда для уменьшения рождаемости и повышения потребления: пипл хавай и не думай о будущем — его нет, по словам железки..» — соглашается Андрей Кочетков.

«Ипотеку можно не платить?» — спрашивает Оксана.

«Какие данные заложили в основу, такие и посчитал комп. А то прям никто не понимает, как аналитика работает», — отметил Сергей Власов.

«В предсказании компьютера заложен тайный смысл англосаксов. Всё просто, за оставшиеся годы деиндустриализация и сокращение численности населения в мире, во благо золотого миллиарда — основная задача», — предположил Виктор Рябцев.

«Зачем этими прогнозами из 1970 года пугать людей? Совсем неподходящее сейчас время», — считает Геннадий Плюшин.

«У меня голова, возможно, далека от программирования, но думать умею: этот «суперкомпьтер» уже соврал про 2020 год, с чего бы ему не соврать и про 2050? А про конец света вообще человечеству предрекают всякие предсказатели чуть ли не каждые 15 лет. Но что-то оно всё никак не вымрет, с чего, почему? Бог весть…» — поделился мнением Евгений Корнеев.

«Конец света определил не суперкомпьютер, а те, кто его программировал», — поделился мнением Матвей Аристархов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что суперкомпьютер World One, предназначенный для прогнозирования цивилизационных закономерностей, определил срок вымирания человечества, известило британское издание The Daily Star.

По предсказанию машины, апокалипсис произойдет примерно с 2040 по 2050 год. Уточняется при этом, что причиной конца света станет деятельность людей, в частности, загрязнение окружающей среды и его негативные последствия.

Читайте также: Суперкомпьютер World One спрогнозировал дату гибели человечества